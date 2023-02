Der in finanzielle Nöte geratene Autozulieferer Leoni aus Nürnberg zieht einen Kapitalschnitt zur Sanierung des Unternehmens in Betracht. "Die laufenden Verhandlungen lassen erwarten, dass es ohne einen Kapitalschnitt der Aktionäre keine Lösung geben wird", teilte Leoni am Freitag in Nürnberg mit.

03.02.2023 14:35