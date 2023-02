Für das laufende Jahr stellt Leonteq einen Vorsteuergewinn von 70 bis 100 Millionen Franken in Aussicht und damit klar weniger als 2022 (193,3 Mio). Ab 2023 strebt Leonteq zudem eine Ausschüttungsquote von über 50 Prozent des Konzerngewinns an via eine jährliche Dividende von mindestens 2 Franken je Aktie und Aktienrückkaufprogramme.