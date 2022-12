(Wiederholung mit Aktienschlusskurs) - Der Derivatespezialist Leonteq kann ein Verfahren vor einem englischen Handelsgericht mit einem Vergleich abschliessen. Die Klage war von Gesellschaften des britischen Versicherers Old Mutual eingereicht worden, die in der Zwischenzeit vom Vermögensverwalter Utmost International übernommen worden sind. Leonteq korrigiert gleichzeitig seine Gewinnaussichten nach unten und stellt nun noch einen Gewinn 2022 in Vorjahreshöhe in Aussicht.

27.12.2022 18:24