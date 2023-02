Nach Abschluss der Übernahme wechseln die dort tätigen Kundenbeziehungen und Mitarbeitenden zur in Grossbritannien beheimateten LGT Wealth Management, die Teil der LGT Gruppe ist. Um die Mitarbeitenden zu integrieren will LGT Wealth Management seine bestehenden Standorte in London, Edinburgh, Bristol und Jersey vergrössern und die Abrdn-Büros in Birmingham und Leeds übernehmen.