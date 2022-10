Lidl hatte am 7. Oktober 2021 unter grossem öffentlichen Interesse seine ersten 15 Filialen in Lettland eröffnet. Für den Markteinstieg hatte der Discounter 200 Millionen Euro investiert und fast 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Inzwischen betreibt Lidl 19 Märkte in dem Ostseestaat mit 1,9 Millionen Einwohnern und will den Angaben zufolge in Kürze sein 20. Geschäft eröffnen.