In Franken stieg der Umsatz im vergangenen Jahr laut Mitteilung vom Dienstag um 8,4 Prozent auf 4,97 Milliarden Franken und kratzte damit an der 5-Milliarden-Marke. Organisch - also ohne Wechselkurseffekte - ergab sich ein Wachstum von 10,8 Prozent.