Nun ist klar, wohin es Michael Strobaek zieht: Der Noch-Chief Investment Officer der CS wechselt zur Privatbank Lombard Odier. Nachdem die Grossbank am (gestrigen) Donnerstag bereits Strobaeks Abgang vermeldet hatte, ist die Genfer Bank am Freitag nun nachgezogen und teilte die Berufung des Ökonomen per 1. November 2023 mit.

28.04.2023 09:26