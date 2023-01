Für das laufende Geschäftsjahr 2023 stellt Lonza nun etwas tiefere Wachstumsraten als zuletzt in Aussicht. Denn die von der Covid-Pandemie getriebenen Geschäfte hätten in 2022 ihren Höhepunkt erreicht. Diese Aussage dürfte am Mittwoch auf den Aktien lasten, wird in einem UBS-Kommentar die Meinung der Analystengemeinde zusammengefasst.