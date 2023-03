Der Pharmazulieferer Lonza hat seinen biopharmazeutischen Komplex "Ibex" am Standort Visp (VS) erweitert. Zuletzt wurde eine Produktionslinie für die Abfüllung von Arzneimitteln in Fläschchen eröffnet. Die ersten Kundenchargen sollen bereits im April 2023 befüllt werden, teilte Lonza am Mittwoch mit.

29.03.2023 09:10