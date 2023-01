Der Aktienrückkauf werde die Fähigkeit des Unternehmens, in organisches Wachstum und in ergänzende Akquisitionen zu investieren, nicht beeinträchtigen, betonte Lonza nun am Mittwoch. Im letzten Jahr etwa wurden drei von zehn Umsatzfranken (1,9 Milliarden Franken) in Investitionen gesteckt, wie es hiess .