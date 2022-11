Nach 16 Quartalen in Folge mit wachsenden Gewinnen rechnet die dänische Reederei Maersk mit einer Abkühlung des Booms in der globalen Containerschifffahrt. "Die Frachtraten, die Grundlage für unsere aussergewöhnlichen Ergebnisse im Jahr 2022 waren, sind sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum zweiten Quartal erneut gestiegen", berichtete das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen. "Es ist jedoch auch klar, dass die Frachtraten ihren Höchststand gesehen haben und dass im Laufe des Quartals eine Normalisierung eingesetzt hat. Das lag zum einen an einer sinkenden Nachfrage und zum anderen lässt die Überlastung der Lieferketten nach."

02.11.2022 11:53