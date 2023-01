Manor gibt es schon seit über 100 Jahren. Gegründet wurde das Unternehmen von den beiden Brüdern und Engros-Händlern Maus, Gründer der Muttergesellschaft Maus Frères, zusammen mit dem Geschäftsmann Léon Nordmann. Zuletzt gab es in den Medien Gerüchte, dass Maus Frères die Warenhauskette loswerden will. Gegenüber der "Handelszeitung" gaben mehrere unabhängige Quellen an, Manor stehe zum Verkauf. Das Unternehmen selbst äusserte sich allerdings nicht zu den Gerüchten.