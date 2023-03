Lange Zeit galten die Kaugummistreifen von Wrigley`s als Inbegriff amerikanischer Lebensweise. Jetzt hat der Süsswarenhersteller Mars sie in Deutschland vom Markt genommen. Das Unternehmen habe sich entschlossen, das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment zum Ende 2022 in Deutschland aus seinem Angebot zu streichen, bestätigte Mars am Freitag der dpa. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

10.03.2023 12:03