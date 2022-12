Die Regionen ausserhalb Europas hätten indes per Saldo mehrheitlich einen Zufluss an schweizerischen Direktinvestitionen verzeichnet. Dabei wurde am meisten in Asien mit 14 Milliarden Franken investiert, gefolgt Mittel- und Südamerika (11 Mrd) und den Vereinigten Staaten (7 Mrd).