Thiriet, der bisher Chefredaktor und Redaktionsleiter von Watson war, tritt die neue Stelle am 1. Januar 2023 an, wie Wanner am Dienstag in einer Mitteilung an die Medien schrieb. Thiriet ist seit 2016 Chefredaktor von Watson und seit März 2022 als Redaktionsleiter auch für die Redaktion der Westschweizer Ausgabe des Nachrichtenportals verantwortlich. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Thiriet als Redaktionsleiter von Watson Deutschschweiz sei im Gange, hiess es weiter.