Bei McDonald's Schweiz kommt es zu einem Wechsel an der Führungsspitze. Die bisherige Geschäftsführerin Aglaë Strachwitz wechselt per 1. Juni zu McDonald's Frankreich, wo sie den Posten des Chief Restaurant Officer übernimmt. Ihre Nachfolgerin Lara Skripitsky wechselt von McDonald's Kanada in die Schweiz.

11.04.2023 17:13