In der wichtigsten Region Europa stiegen die Einnahmen um knapp 20 Prozent auf 187,4 Millionen Euro. In Nordamerika wuchs der Umsatz um 25 Prozent auf 136,8 Millionen Euro und im asiatisch-pazifischen Raum um 11 Prozent auf 94,4 Millionen Euro. Im Rest der Welt kletterte der Umsatz gar um 48 Prozent auf 18,6 Millionen Euro in die Höhe.