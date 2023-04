Der Umsatz kletterte den Angaben zufolge um acht Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar (4,25 Mrd Euro), dabei bremste allerdings erneut der starke Dollar. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus zwölf Prozent. Für das Gesamtjahr peilt das Management unverändert für den Erlös ein Plus aus eigener Kraft von fünf bis sieben Prozent an.