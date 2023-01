"So viele Fusionen und Übernahmen wie 2022 gab es seit über zehn Jahren nicht mehr", sagte Timo Knak, Leiter M&A bei KPMG, am Mittwoch an einer Medienveranstaltung. Im Jahr 2021 wurden "nur" 604 Fusionen und Übernahmen mit Schweizer Beteiligung gezählt, allerdings hatten diese ein Volumen von 170 Milliarden Franken und damit knapp 32 Milliarden mehr als 2022.