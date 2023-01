Insgesamt ist in den letzten Wochen der Personalbedarf der Top-50-Firmen der Schweiz angestiegen. Total stehen auf deren Webseiten gegen 9950 Stelleninserate. Das sind 2,1 Prozent mehr als im Dezember. Die Zahlen beruhen auf einer Auswertung, die das Jobportal Indeed für die Nachrichtenagentur AWP gemacht hat. Indeed sieht im Anstieg ein Zeichen, wie fortgeschritten der Personalbedarf in der Schweiz sei.