Der Klimatechnik-Spezialist Meier Tobler hat im Geschäftsjahr 2022 unter anderem vom Boom bei den Wärmepumpen profitiert. Die hohe Wachstumsrate dieses Heizungstyps dürfte im laufenden Jahr zwar nicht mehr zu wiederholen sein. Noch immer läuft dieses Geschäft aber gut, wie CEO Roger Basler in einem Interview mit AWP erklärt. Die Baukonjunktur in der Schweiz sieht er derzeit noch auf einem guten Niveau, was sich aber bald einmal ändern könnte.

28.04.2023 11:43