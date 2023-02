Ab 2025 soll die umfassende Autosoftware "MB.OS" in der neuen Fahrzeug-Plattform "MMA" zum Einsatz kommen. In diesem Jahr soll die neue E-Klasse mit einem Vorläufer bereits einen Einblick in die kommenden Softwarefunktionen geben. Mit dem neuen System will Mercedes alle Datenbereiche im Auto miteinander vernetzen, vom Entertainment über das automatisierte Fahren, Komfort- und Fahrfunktionen bis hin zum Laden und dem Energiemanagement. Es geht dabei um sowohl beim Kauf aus der Fabrik als auch später hinzubuchbare Funktionen, die entweder per Einmalbetrag oder im Abo bezahlt werden.