(Ausführliche Fassung) - Der Autobauer Mercedes-Benz geht nach einem zuletzt starken Lauf betont vorsichtig in das neue Jahr. So stellte Konzernchef Ola Källenius auf weniger Gewinn in den wichtigsten Bereichen ein, obwohl Absatz und Umsatz ähnlich hoch ausfallen sollen wie im Vorjahr. Den Aktionären hatte Mercedes am Vorabend bereits einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt, und mit der regulären Dividende ging das Unternehmen auch etwas über die Erwartungen von Experten hinaus. Die Aktie zog trotz einer etwas schwächeren Entwicklung der Autosparte im vierten Quartal nach Handelsbeginn deutlich an.

17.02.2023 10:27