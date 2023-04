Der Autobauer Mercedes-Benz hat in den ersten drei Monaten des Jahres von der Nachfrage nach teuren Autos profitiert und mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis legte um 12 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte.

28.04.2023 07:11