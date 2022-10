Im Luxussegment machten sich laut Unternehmen diesmal längere Zertifizierungsprozesse für die S-Klasse in den USA und ein anstehender Modellwechsel bei der volumenstarken AMG C-Klasse bemerkbar: Während Mercedes in allen anderen Klassen steigende Absatzzahlen verzeichnete, wurden in der Klasse "Top-End Luxury" etwas weniger Autos ausgeliefert als im dritten Quartal 2021.