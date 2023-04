Im wichtigsten Markt China verkaufte Mercedes mit 191 000 Autos rund 3 Prozent mehr Autos als ein Jahr zuvor. Im Heimatmarkt Deutschland (plus 21 Prozent) und Europa (plus 8 Prozent) zogen die Verkäufe stärker an, in den USA blieb Mercedes auf Vorjahresniveau. Die Einstellung der Geschäfte in Russland sorgte im Rest der Welt für einen Rückgang. In der Van-Sparte verkaufte Mercedes 98 900 Transporter und damit 12 Prozent mehr.