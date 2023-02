Der Autobauer Mercedes-Benz will in grossem Stil eigene Aktien am Markt zurückkaufen. Beginnend ab März sollen Papiere im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschliessend eingezogen werden, wie der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Stuttgart mitteilte.

16.02.2023 19:08