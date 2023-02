(Ausführliche Fassung) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co dürfte nach kräftigen Zuwächsen im vergangenen Jahr den Rückwärtsgang einlegen. Der Vorstand kalkuliert auch wegen eines nachlassenden Corona-Rückenwinds für 2023 mit weniger Umsatz und Gewinn, wie das Unternehmen am Donnerstag in Rahway mitteilte. Investoren und Analysten zeigten sich vom Ausblick enttäuscht, die Aktie rutschte am Donnerstag im frühen Handel um 3,7 Prozent ab.

02.02.2023 15:38