Der Umsatz wuchs 2022 um 12,9 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro und überstieg damit knapp das untere Ende der vom Vorstand ausgegebenen Zielspanne. Das Laborgeschäft habe den erwarteten Rückgang der Covid-19-bedingten Nachfrage mehr als kompensiert, hiess es aus Darmstadt. Vom Umsatz blieben als bereinigtes operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) 30,8 Prozent, was 0,2 Prozentpunkte weniger waren als im Vorjahr. Das operative Ergebnis kletterte insgesamt auch dank positiver Währungseffekte um 12,2 Prozent auf 6,85 Milliarden Euro - das war in etwa so viel, wie das Management um Firmenlenkerin Belen Garijo im schwächsten Fall auch erwartet hatte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 10,05 Euro je Anteil. Merck plant seinen Aktionären eine Dividende von 2,20 Euro vorzuschlagen, was fast ein Fünftel mehr wäre als 2021.