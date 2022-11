Damit sollen Künstler in den Mittelpunkt des Kunst-Ökosystems gestellt werden und mehr Eigenverantwortung, Transparenz und Beteiligung an ihrer Laufbahn erhalten, schrieb die MCH Group, welche die Kunstmesse Art Basel betreibt, am Donnerstag auf ihrer Homepage. Die neue Blockchain-Plattform mit Namen Arcual werde derzeit in einer Beta-Phase für Galerien angeboten, die neue Wege wie in der Abwicklung von Geschäften in der Kunstwelt gehen wollten.