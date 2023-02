Zwilling Küche erzielt inzwischen 87 Prozent des Umsatzes im Ausland. Davon entfällt gut ein Drittel auf Nordamerika. Weltweit hat das Solinger Unternehmen 3700 Mitarbeiter. Von den 850 Mitarbeitern in Deutschland ist mit 750 der Grossteil am Stammsitz in Solingen tätig. Die neue BBQ-Sparte um Grills und Outdoorküchen hat 100 Mitarbeiter.