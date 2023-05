Mit dem Umsatz habe der Grosshändler seine Erwartung übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion am Freitag. Das Vertrauen der Verbraucher in der Europäischen Union habe sich jüngst deutlich verbessert, und das Gastgewerbe sei mit steigenden Umsätzen in das Jahr gestartet. JPMorgan-Experte Borja Olcese sprach von einer langsamen und stetigen Erholung. Die im SDax notierte Metro-Aktie gab am Vormittag etwas nach.