Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 985,8 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Unter Ausklammerung der negativen Währungseffekte lag das Plus gar bei 10 Prozent. Während die Verkäufe in der Region Americas und Asien anstiegen, gingen sie in Europa zurück.