Der Umsatz stieg im Auftaktquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 0,93 Millionen US-Dollar. Dabei sorgten Währungseinflüsse für einen negativen Effekt. In Lokalwährungen hätte das Umsatzplus 7 Prozent betragen. Dabei legten die Erlöse in Amerika mit +5 Prozent etwas deutlicher zu als in den anderen Regionen wie Europa, wo sie um 2 Prozent stiegen.