Der Umsatz stieg im Schlussquartal um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,1 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Während die Verkäufe in der Region Americas mit +8 Prozent klar zulegten, gingen sie in Europa um 3 und in Asien um 1 Prozent zurück. Das Vorsteuerergebnis belief sich auf 325 Millionen Dollar nach 286 Millionen im Jahr davor.