An der Börse kommt der neue Liefervertrag recht gut an. Zuletzt liegen die Titel noch mit 0,8 Prozent im Plus, im frühen Handel waren es sogar über 3 Prozent. Analyst Emrah Basic ruft in Erinnerung, dass Meyer Burger bereits im vergangenen Jahr eine Liefervereinbarung mit Norwegian Crystals, einem weiteren norwegischen Zulieferer, abgeschlossen habe.