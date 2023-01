Sein Nachfolger Michael Müller arbeitet bereits seit 1997 bei der Baloise. Der studierte Volkswirt übernahm dabei diverse Finanzfunktionen in der Gruppe und dem Konzernbereich Schweiz. Seit 2011 leitet der das Geschäft in der Schweiz als CEO. Zudem ist er Vizepräsident des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) und im Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. In einem Auswahlprozess habe er sich gegenüber internen und externen Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt, heisst es weiter.