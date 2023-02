FERRAND (awp international) - Der französische Reifenhersteller Michelin hat für das laufende Jahr einen vorsichtigen Ausblick gegeben. So rechnet das Unternehmen für 2023 in der Mitte der Spanne mit einer stabilen Nachfrage. Das operative Ergebnis der Bereiche soll währungsbereinigt 3,2 Milliarden Euro übersteigen, teilte Michelin am Montag bei der Vorlage der Jahreszahlen mit. 2022 steigerte das Unternehmen das operative Ergebnis trotz der Inflation von knapp drei Milliarden auf rund 3,4 Milliarden Euro. Dabei stützten Preiserhöhungen.

13.02.2023 19:27