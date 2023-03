In Outlook können Anwender dann Fragen wie diese hier stellen: "Erstelle eine Zusammenfassung der E-Mails zum Alpha-Projekt, die ich während meines Urlaubs in den vergangenen zehn Tagen verpasst habe, und liste alle Fragen auf, die mein Teamleiter gestellt hat." In Excel können selbst komplizierte Daten-Auswertungen in natürlicher Sprache angestossen werden, ohne Syntax der Formeln in der Tabellenkalkulation eingeben zu müssen.