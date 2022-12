Die Migros ernennt Andrea Kraft zur Leiterin des Migros Departements 'HRM und Engagement Migros-Gruppen'. Damit tritt sie per 1. Februar 2023 die Nachfolge von Sarah Kreienbühl an, die wie bereits bekannt das Personalwesen beim Logistikkonzern Kühne+Nagel übernimmt, wie es in einer Meldung vom Freitag heisst.

02.12.2022 14:10