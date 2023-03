Der Betriebsgewinn vor Finanzerfolg und Ertragssteuern (EBIT) tauchte um 21,5 Prozent auf 628 Millionen Franken ab, wie Finanzchefin Isabelle Zimmermann am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich erklärte. Noch stärker rauschte das Reinergebnis in die Tiefe: Unter dem Strich brach der Gruppengewinn um 31,4 Prozent auf noch 459 Millionen Franken ein. Im Vorjahr hatten noch 668 Millionen Franken in der Kasse geklingelt.