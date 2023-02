Das vor gut einem Jahr von der Migros übernommene Zahnmedizin-Startup Bestsmile erhält eine neue Führungsriege. Per 1. September 2023 tritt Yumy Pham die Position der Chief Executive Officer (CEO) an, teilte Bestsmile am Donnerstag mit. Der aktuelle Chef Michael Wendt verlasse das Unternehmen per Ende März auf eigenen Wunsch.

16.02.2023 11:17