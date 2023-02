Die Migros will mit dem Fokus auf Haushaltselektronik die Eigenmarke "MioStar" in den Bereichen Haushalt (etwa Küchengeräte), Wellbeeing und Beauty stärken. Welche Produkte allenfalls aus dem Sortiment gestrichen werden, um Platz für die Melectronics-Artikel in den Supermärkten zu schaffen, ist ebenfalls noch offen.