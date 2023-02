Der Wert des Immobilienportfolios von Mirabaud in den USA steige damit auf 600 Millionen US-Dollar, heisst es weiter. Den Angaben zufolge gehört es zur Strategie von Mirabaud, das Portfolio über Käufe in Schlüsselmärkten der Vereinigten Staaten stetig auszubauen. Seit 2019 war Mirabaud in den USA am Erwerb von sechs Objekten beteiligt.