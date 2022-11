Der Nettoertrag stieg im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) um 13,6 Prozent auf 22,0 Millionen Franken an. Der Nettoinventarwert pro Anteil lag per Ende September bei 135,10 Franken, was einer Steigerung von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Ausschüttung an die Anleger wird auf 3,10 von 2,90 Franken je Anteil erhöht.