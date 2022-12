Darüber hinaus teilte Mobilezone mit, dass sie den Aktionären an der Generalversammlung vom 5. April 2023 die Ausschüttung einer Dividende von 90 Rappen je Aktie vorschlägt. In diesem Jahr hatte man 84 Rappen bezahlt. Derweil werde das in diesem Jahr gestartete und bis 2025 geplante Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2023 ausgesetzt.