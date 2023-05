Fischbach verfüge über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Kommunikationsfunktionen sowohl in der Schweizer Versicherungs- als auch in der Energiebranche, teilte der genossenschaftlich organisierte Versicherer am Dienstag mit. Derzeit leitet sie von Singapur aus die Kommunikation des Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO, "Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl").