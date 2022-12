Die Mobiliar hat einen neuen Chef für ihre Protekta Rechtsschutzversicherung. Pascal Domig heisst der neue Mann, der von Beruf Rechtsanwalt ist. Er folgt auf Brigitte Jappert und tritt sein Amt per Anfang 2023 an, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte.

22.12.2022 11:57