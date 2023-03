Lang Ketterer sei eine erfahrene Verwaltungs- und Stiftungsrätin im In- und Ausland und verfüge über profunde Kenntnisse des schweizerischen 3-Säulen-Systems, heisst es in der Mitteilung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Assekuranz bringe sie viel Versicherungswissen in den Verwaltungsrat der Mobiliar Holding ein.