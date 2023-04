Auch in diesem Jahr reicht die Mobiliar einen Teil des Gewinns an die Kundinnen und Kunden weiter. Ab kommenden Juli würden insgesamt 195 Millionen Franken an die Versicherten in Form von Prämienvergünstigungen zurückfliessen, heisst es. Eine Prämienreduktion von 20 Prozent ist in der Haushalts- und Gebäudeversicherung vorgesehen. Und die Prämien in der Protekta-Rechtsschutzversicherungen sollen ebenfalls für ein Jahr um 10 Prozent gesenkt werden.